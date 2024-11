Quotidiano.net - "Ma il freddo fa dimagrire?"

Anche se è ancora presto per dichiarare ufficialmente iniziato l’inverno, le temperature in discesa fanno già pensare alla stagione che verrà e a un quesito che da sempre l’accompagna: ilfa davvero? In generale sì, la scienza conferma che le basse temperature fanno effettivamente bruciare più calorie rispetto a quelle più miti. Secondo uno studio condotto da ricercatori olandesi del Maastricht University Medical Center, abbassare il termostato di casa può contribuire a mantenere il peso sotto controllo. Stare alinfatti, fa aumentare in modo significativo la quantità di energia che consumiamo, facendoci bruciare più calorie per mantenere la temperatura corporea costante. Questo avviene tramite i brividi, che sono contrazioni muscolari ritmiche, ma soprattutto attraverso il metabolismo del tessuto adiposo.