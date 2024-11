Tvzap.it - Lutto nello sport, il campione italiano muore in un tragico incidente

Social., il vi e appassionati della palla ovale piangono la morte di del giovane istruttore di rugby che ha allenato a lungo il settore giovanile e quello femminile di questo. Il 33enne è rimasto vittima di un. Christian Salierno morto in un: il rugbista aveva 33 anni Christian Alberto Salierno, istruttore di rugby ed ex giocatore, è morto mercoledì 20 Novembre 2024 in seguito a un stradale in via di Campolimpido a Tivoli, città nella quale viveva da diversi anni.