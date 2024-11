Thesocialpost.it - Incidente mortale in viale Regione Siciliana: perde la vita un 32enne

Un tragicostradale si è verificato poco prima della mezzanotte in, all’altezza del sottopasso di corso Calatafimi, in direzione Trapani. La vittima è un uomo di 32 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, che viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 159.Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, schiantandosi violentemente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalle lamiere, la polizia e il personale del 118. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’. Non sembrano essere coinvolti altri veicoli, ma resta da verificare se il sinistro sia stato causato da un malore, un guasto tecnico o altre circostanze.