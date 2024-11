Iodonna.it - Cina, Arabia Saudita e Usa fortemente contrari alle soluzioni proposte per finanziare le strategie sul clima dei paesi in via di sviluppo

Roma, 21 nov. (askanews) – Incontro dei delegati a Baku nel penultimo giorno della COP29, mentre la bozza di un accordo sulsvelata dall’Azerbaigian, paese ospitante, è stata ampiamente respinta. Il testo sull’importante accordo per finanziare lesuldeiin via diha attirato critiche sia dairicchi che da quelli poveri. Molti hanno sottolineato la mancanza di cifre concrete per l’obiettivo su cui i colloqui si sono in gran parte concentrati. Anche laha espresso il suo dissenso: “Il testo attuale contiene molti elementi che non sono soddisfacenti e accettabili per la– ha spiegato il delegato cinese, Xia Yingxian – Tuttavia, invitiamo tutte le parti a incontrarsi a metà strada, a lavorare insieme in conformità con i principi della Convenzione e dell’Accordo di Parigi e i mandati pertinenti”.