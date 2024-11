Butac.it - Cime tempestose e fotovoltaico in Francia

Leggi su Butac.it

ARTICOLO AGGIORNATO IL 23/11/24Come ci è stato fatto notare, oltre alle cose che segnalavamo qui sotto ce ne è un’altra macroscopica di cui non c’eravamo accorti prendendo per buoni i dati di Le Monde, riportiamo da un commento: 44 GW di potenza dasono “tantini” per un singolo impianto ..E da un altro:48 GW sono una mostruositá. Hanno sbagliato unitá di misura: al momento attuale qull’impianto produce 34 MW, oltre mille volte di meno ( https://www.power-technology.com/>L’incredibile scempio del panorama alpino francese.La deforestazione a favore delha raggiunto anche la. In cima alle colline di L’Epine, ai margini del massiccio delle Baronnies provençales (Alte Alpi,sud-orientale) sono stati eliminati 63 ettari di pini e querce per fare posto a vaste distese di pannelli solari.