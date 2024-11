Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle, pusher fermato con cocaina e hashish: arrestato

(Ancona), 22 novembre 2024 -alla guida conmarocchino. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno da tempo intensificato i controlli finalizzati a prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia dorica. I militari della compagnia di Falconara Marittima, durante l’espletamento di un servizio d’Istituto di controllo economico del territorio in orario notturno, nel Comune di, hanno sottoposto a controllo un’auto guidata da un cittadino marocchino di 30 anni. Oltre a constatare immediatamente che l’uomo era privo di qualsiasi titolo abilitativo per la guida, è emerso che il veicolo risultava sprovvisto di revisione. Durante gli accertamenti i militari hanno anche scoperto che la persona non solo aveva precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti, ma risultava anche destinataria di un provvedimento di rintraccio per la notifica di un’ordinanza di allontanamento da determinati luoghi pubblici.