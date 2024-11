Ilrestodelcarlino.it - Brescello intitola una piazza a don Tonino Manzotti

(Reggio Emilia), 22 novembre 2024 - Rinviata un mese fa per il maltempo, è stata fissata per domani, sabato 23 novembre, la cerimonia dizione delle della stazione dia padre An, missionario saveriano originario proprio del paese di Peppone e don Camillo, a lungo impegnato in Africa, dove a lui è dedicata perfino una scuola, nel villaggio dove aveva aiutato migliaia di persone. Alle 9,15 il ritrovo è fissato nelle brescellese con autorità, cittadini e studenti. Alle 10,30 prevista una pubblica assemblea in sala Prampolini per ricordare la figura di don, missionario saveriano, molto attivo in Congo, che aveva operato per qualche tempo anche nella parrocchia di Novellara. Alle 12,30 il pranzo aperto a tutti all’oratorio parrocchiale, con prenotazioni ancora aperte.