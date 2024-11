Terzotemponapoli.com - Un evento dedicato al mito di Maradona: il “Maraduno”

A Napoli si terrà unspeciale per celebrare Diego Armando, figura leggendaria e simbolo della città. Domenica 24 novembre, l’Edenlandia ospiterà il “”, un raduno che punta a ricordare il “Pibe de Oro” attraverso un coinvolgimento diretto della comunità napoletana. L’idea, nata dall’avvocato Sergio Pisani, mira a consolidare il legame tra Napoli e il suo campione, trasformando l’iniziativa in una tradizione annuale.Il murales umano: simbolo di collettività e passioneUn momento centrale dell’sarà la creazione di un murales umano,, che vedrà il pubblico come protagonista. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare fotografie di tatuaggi e tributi artistici ispirati al campione argentino. Questi contributi saranno trasformati in un’opera collettiva, a simboleggiare il legame indissolubile tra Napoli e Diego, un eroe tanto calcistico quanto culturale.