Metropolitanmagazine.it - “Striscia La Notizia”, uno spacciatore punta una pistola su Vittorio Brumotti

La, nellata di stasera in onda a partire dalle 20:35 su Canale 5 durante le riprese in provincia di Vercelli, unohato unaverso, nel servizio di stasera unata suL’inviato dilaera arrivato a Vercelli, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini esasperati dallo spaccio che si consuma in una cascina diroccata e nelle campagne limitrofe. “Vai via o ti sparo!“. Sono immagini da brividi quelle che ha registrato a Prarolo (Vercelli),, che al termine di un inseguimento si è vistore contro unaad altezza uomo da uno.“La mia troupe ha chiamato le forze dell’ordine, che a servizio concluso sono riuscite a rintracciare e fermare loarmato“, rivela, che aggiunge: “Ci avevano segnalato che questi pusher erano in possesso di armi e che le avevano anche già usate in precedenti occasioni“.