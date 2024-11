Ilgiorno.it - Rubano 3mila euro di offerte nella parrocchia di Baggio, la segretaria 73enne faccia a faccia con i ladri: “Ho provato a fermarli”

Milano – “Spaventata? Per nulla. Non volevo che quei tre scappassero con i soldi dellae ho cercato di”. I tre uomini vestiti di nero che si sono intrufolaticasa canonica di Sant’Apollinare (foto), nel cuore del quartiere, non immaginavano certo che a scombinare i loro piani sarebbe arrivata lei: Angela, di 73 anni,-volontaria da 10chiesa del quartiere. Hanno colpito martedì nell’ora della pausa pranzo, pensando forse di non trovare nessuno. E invece “quel giorno sono arrivata in anticipo di un’ora perché avevo delle commissioni da sbrigare”, racconta la donna. Alla fine i banditi sono riusciti a fuggire con i soldi delledei fedeli, una somma di circa, “in cui c’erano anche quelle per la Caritas destinate alle famiglie fragili della zona – spiega il parroco don Giuseppe Nichetti – e ancora dobbiamo capire se manca anche altro”.