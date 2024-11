Prime pagine 21 novembre | Juve su Chilwell Fagioli all’asta Inter vola con me|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-21 09:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:E’ soprattutto il mercato dellantus a tenere banco sulledelle principali testate sportive italiane oggi, giovedì 212024. Il club bianconero, complici i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal, è alla ricerca principalmente di occasioni per rimpolpare il reparto difensivo, ma non è da escludere unvento ulteriore per rinforzare l’attacco, dove Dusan Vlahovic è stato costretto sin qui a fare gli straordinari considerando la ben nota fragilità fisica di Milik. E per finanziare una serie di operazioni, a gennaio il grande sacrificato potrebbe essere Nicolò. Intanto prosegue la preparazione dei bianconeri al big match di sabato contro il Milan, con lo stesso Milik che si avvia verso il completo recupero ma, in attesa del suo rientro e alla luce del forfait certo di Vlahovic, è il figlio d’arte Tim Weah a candidarsi per una maglia da titolare come centravanti.