Oroscopo di Paolo Fox per oggi, giovedì 21 novembre: obiettivi più chiari per l'Ariete, complicità in amore per il Capricorno

Ecco l’diFox per212024, segno per segno. Ogni previsione è pensata per riflettere sui vari aspetti della vita quotidiana:, lavoro, salute e fortuna. Il segno più fortunato della giornata? Gli amici deldiFox, per212024, segno per segnoArieteCari Ariete,le stelle vi spingono a concentrarvi sui vostripersonali. In, potreste sentire la necessità di maggiore chiarezza: affrontate i dubbi con onestà. Sul lavoro, una proposta interessante potrebbe cambiare il vostro punto di vista su un progetto. La salute richiede attenzione: non trascurate l’esercizio fisico.ToroCari Toro,è una giornata perfetta per risolvere questioni pratiche. In, piccoli gesti di attenzione verso il partner faranno una grande differenza.