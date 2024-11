Luca Carboni, il ritorno per festeggiare i 40 anni di carriera tra canzoni e pittura

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “In questo periodo di malattia ho continuato a dipingere più che a fare musica. E mi ha aiutato moltissimo”. Dopo duedi allontanamento dalle scene per motivi di salute (nella primavera del 2022 gli è stato diagnosticato un tumore al polmone),torna ad incontrare il pubblico nella doppia veste di cantautore e pittore. L’artista ha presentato oggi, 21 novembre, a Bologna ‘Rio Ari O’, la mostra che si tiene da domani al 9 febbraio al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, con cui celebra i quarant’di: nel 1984 uscì infatti il suo album d’esordio “.intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film” ma parallelamente, nello stesso periodo,cominciò a dedicarsi anche alla. “La– sottolinea– ha accompagnato tutti questi mieidi musica come un diario di immagini e visioni: personale, intimo, privato, mai messo in mostra, fatta eccezione qualche disegno finito sulla copertina di dischi”.