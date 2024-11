Ilrestodelcarlino.it - L’incarico nazionale. Anci, Silvetti al vertice:: "Orgoglio e responsabilità"

"Non nascondo un pizzico diper questo incarico e, allo stesso tempo, la possibilità di dare lustro al Comune di Ancona". Il sindaco Daniele, alla fine, è stato eletto vicepresidente vicario dell’. Un successo per la città e la regione che per la prima volta nella storia entrano nella stanza dei bottoni dell’associazione che riunisce tutti i Comuni italiani. Un’elezione non semplice. Le pedine dovevano andare tutto al loro posto per quell’incastro politico che spesso è più facile a dirsi che a concretizzarsi. Ma questa volta tutto è andato bene. La partita a scacchi, come anticipato dal Carlino due settimane fa, era iniziata molti mesi fa e alla fine, in rappresentanza di Forza Italia, ha conquistato quella poltrona che equivale a essere il braccio destro e operativo del neo presidente, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.