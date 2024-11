Thesocialpost.it - Le 15 migliori aziende dove lavorare in Italia secondo i dipendenti: la classifica

Giudicare quali sono leinnon è affatto semplice. I metri di giudizio potrebbero essere infatti molteplici. Ce n’è uno, però, che potrebbe essere più utile e fedele di tutti gli altri: ossia il parere degli operai stessi che lì vi lavorano. E così ecco laredatta da Great Place to Work, che si basa sull’analisi dei back di oltre diecimila operai (i cosiddetti ‘blue collar’ appunto) impiegati in 50 realtà produttive dell’industria manifatturierana. La ricerca ha messo in luce una significativa differenza nella percezione del clima lavorativo tra operai e impiegati. Nelle 15presenti in, infatti, il Trust Index (che misura la media delle risposte positive al form sul clima aziendale) raggiunge il 69% tra gli operai e il 78% tra gli impiegati, con una differenza di 9 punti percentuali a favore di questi ultimi.