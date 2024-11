Sport.quotidiano.net - L’agente Ancillotti e le voci di mercato: "Per Fazzini è forte l’interesse del Milan"

di Simone Cioni EMPOLI La ripresa del campionato si avvicina con l’Empoli protagonista di uno dei due posticipi della tredicesima giornata in programma lunedì, quello delle 18.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro l’Udinese. Intanto, però, ne approfittiamo per fare un bilancio di questo primo scorcio di stagione azzurro consportivo Coni, Stefano, sorpreso da questa prima parte di stagione dell’Empoli? "Sinceramente non me l’aspettavo, ma devo dire che quanto fatto finora è ampiamente meritato perché D’Aversa e tutto il suo staff stanno davvero lavorando bene". Quale è secondo lei la vera sorpresa delestivo? "Il giocatore che finora mi ha stupito di più è Anjorin. Onestamente non lo conoscevo, ma l’ho visto giocare ed è veramente un prospetto di categoria, uno che può fare la differenza".