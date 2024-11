Liberoquotidiano.it - La miglior annata di sempre? Quasi: ecco cosa manca a Jannik Sinner per entrare nella storia

L'Italia non dovrà aspettare altri 47 anni per vincere la prossima Coppa Davis. Un'affermazione forse un po' presuntuosa, ma è inutile fingere umiltà: un “Dream Team” come quello azzurro le altre nazionali se lo sognano. Un anno fa a Malaga era bastato il soloper riportare l'Insalatiera in Italia, stavolta al suo fianco ci sarà il meglio che il tennis nostrano ha da offrire: Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.fa ormai uno sport a parte, è il numero uno indiscusso e nessuno dei tennisti presenti in Davis ha la benché minima speranza di batterlo, salvo miracoli sportivi. Conl'Italia sa di partire già dall'1-0 in una competizione a squadre. E stavolta Volandri avrà l'imbarazzo della scelta sul secondo singolarista. Musetti ha giocato lastagione della sua carriera, vincendo un bronzo olimpico e raggiungendo le semifinali a Wimbledon.