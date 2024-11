Oasport.it - Italia, attenta a Gonzalez/Molteni: il doppio temibile dell’Argentina

Leggi su Oasport.it

L’è pronta per l’attesissimo esordio nelle finali di Coppa Davis 2024 a Malaga: la squadra di Filippo Volandri è la detentrice del titolo ed è la principale indiziata a confermarsi sul tetto del mondo, soprattutto dopo l’eliminazione della Spagna per mano dell’Olanda. Il percorso comincerà contro l’ostica Argentina, un incontro tutt’altro che banale.L’Argentina si presenta infatti a queste finali con due singolaristi competitivi anche sul veloce come Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry: entrambi potrebbero essere schierati come numero due e quindi potrebbero mettere in difficoltà il secondo singolarista azzurro. Una risorsa per il capitano Guillermo Coria è soprattutto rappresentata dalformato da Maximoe Andreshanno chiuso la stagione 2024 al numero 10 della race e sono andati a Torino da riserve.