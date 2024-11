Ilfattoquotidiano.it - “Gli imputati sanno bene come andò quel giorno e per questo temono il processo”: parla la criminologa che fece riaprire le indagini sull’

“Non stiamo festeggiando, non potremmo: di mezzo c’è la morte di una ragazza di soli 25 anni assassinata in maniera barbara. Posso solo dire che c’è di nuovo fiducia nella giustizia italiana”: are è Antonella Delfino Pesce, lache con le sue ricerche ha portato nel 2021 alla riapertura dellesul cold case di Nada Cella, la segretaria di un commercialista di Chiavari ammazzata nel maggio del ’96 nello stesso studio in cui lavorava. Proprio ieri la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione del Tribunale e i “non luogo a procedere” contro Anna Lucia Cecere, insegnante residente oggi in provincia di Cuneo, e unica indagata per l’omicidio di Nada. Per il gup Angela Nutini non c’erano abbastanza prove per portarla ama i giudici, con un colpo di coda inaspettato, hanno ribaltato tutto e ilsi farà.