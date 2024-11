Notizie.com - Giornata Pro Orantibus, cosa sono oggi i monasteri di clausura? “Anche preghiere in streaming e social”

LaProci avvicina aie apre spazio alla preghiera. Un momento dedicato a chi prega in silenzio. E che arriva dall’antichità.La fede al centro, questa è la missione dellae deiche spessodimenticati ma che ci danno una grandissima testimonianza di forza.Prodi? (Notizie.com)Ma da dove nasce questa ricorrenza? Lo spiega il presidente della San Pio X al fianco deidida 70 anni, Daniele Bolognini, a Notizie.com: “Lafu ideata da Giovanni XXIII ed è dedicata al mondo dellava molto di moda istituire giornate, ma questa è davvero antichissima. Vuole richiamare l’attenzione generale sul mondo dellae svelare come in realtà questo sia aperto a tutti”.