Lettera43.it - Figc, le nuove elezioni si terranno il 3 febbraio 2025

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, ha annunciato ufficialmente la convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche federali. L’appuntamento è fissato per il 3presso l’Hotel Cavalieri A Waldorf Astoria di Roma. Gravina, parlando del possibile rinnovo del suo mandato, ha dichiarato: «Non ho ancora sciolto le riserve sulla mia ricandidatura». La decisione definitiva sarà presa entro il 25 dicembre, massimo termine previsto per ufficializzare le candidature. «Avvierò un confronto aperto e ispirato ai massimi principi della democrazia», ha precisato. Sul tema di una possibile candidatura unica, ha sottolineato: «So di avere numeri importanti, ma il punto è capire se ci sono le condizioni per guidare la federazione con maggiore serenità e una prospettiva più ampia per il calcio italiano».