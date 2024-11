Gaeta.it - Dramma in sala operatoria: chirurgo condannato dopo la morte di una paziente per reazione avversa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Maria Teresa Avallone, 39 anni, è deceduta tre giorniun intervento di chirurgia estetica per un rialzo dei glutei, effettuato in un ambulatorio di Seregno, Monza e Brianza.la somministrazione dell’anestesia, laha subito una grave, che ha portato a un malore critico. I dettagli della sentenza che hailMaurizio Cananzi a un anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, mettono in evidenza una serie di errori che hanno contribuito alla tragedia.L’intervento e le complicazioniIl 5 marzo 2019, Maria Teresa Avallone si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica che prevedeva l’inserimento di fili sottocutanei per il rialzo dei glutei. Tuttavia, pocola somministrazione dell’anestesia, ha accusato un grave malore, manifestando sintomi che hanno portato a una crisi epilettica.