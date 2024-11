Calciomercato.it - Dalla Serie A all’Arabia Saudita: l’annuncio arriva improvviso

Il tecnico ha parlato dell’ipotesi di andare nella Saudi Pro League per una questione economica: come stanno le coseNon è diventata la meta capace di spopolare di campioni i tornei europei, ma la Saudi Pro League resta comunque una destinazione attraente, soprattutto dal punto di vista economico.(LaPresse) – Calciomercato.itEcco perché la possibilità di trasferirsi in Arabiacontinua ad essere tenuta in debita considerazione da calciatori e allenatori, anche di primo livello. Succede in Premier League dove, ad esempio, Salah potrebbe salutare il Liverpool per andare a fare compagnia a Cristiano Ronaldo, ma succede anche in Italia.Mancini è stato il primo (anche se è durato poco), ora c’è Pioli a guidare l’Al Nassr di CR7, ma non è detto che la pattuglia non cresca ulteriormente in futuro.