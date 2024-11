Gqitalia.it - Come è finito Matt Lucas nel Gladiatore II? Glielo abbiamo chiesto

Il cast corale de IlII è vastissimo, tanto da poter riempire il Colosseo. Non guasta neppure che ne facciano parte alcuni degli attori più bravi e apprezzati al giorno d'oggi, da Paul Mescal a Joseph Quinn, fino a Pedro Pascal, insieme ai veterani di Hollywood,Denzel Washington e Connie Nielsen, senza dimenticare l'astro nascente Fred Hechinger, diritto da The White Lotus.Insomma, è chiaro fin dall'inizio che un cast del genere è stato assemblato per farsi valere. Quindi, un altro volto noto, capace di rubare diverse scene in cui compare, è sempre una sorpresa gradita. Nell'ultima fatica di Ridley Scott, questo onore spetta a.Coperto di gioielli, senza dimenticare la corona d'oro che porta in testa e il suo meraviglioso abbigliamento, l'attore londinese conferisce un'anima deliziosamente kitsch al Maestro di Cerimonie del Colosseo.