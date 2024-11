Ilrestodelcarlino.it - Vaccini buttati e steroidi: il dottor Partemi di Ascoli a processo

Piceno, 20 novembre 2024 – E’ fissato per il prossimo 11 dicembre l’inizio dela carico delIdo, al centro di un’indagine dei carabinieri del Nas coordinata dalla Procura di Fermo per aver attestato falsamente la somministrazione dianti Covid. Per questa vicenda, collocata fra settembre 2021 e il 10 febbraio 2022,deve rispondere di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, peculato e truffa. A questo procedimento la magistratura fermana ha riunito un’altra inchiesta riguardante il 61enne medico di Grottammare, per le ipotesi di reato di tentata cessione di medicinali di provenienza estera non autorizzati in Italia, truffa e detenzione di metadone ad azione stupefacente.finì agli arresti domiciliari il 10 febbraio 2022 per l’inchiesta riguardante le vaccinazioni anti Covid.