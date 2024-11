361magazine.com - Su La 7 il 25 novembre arriva “Proserpina e le altre”

Leggi su 361magazine.com

Su La 7, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: Proserpina e leAndrà in onda lunedì 25in seconda serata su La 7, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Proserpina e le, documentario prodotto da GA&A Productions con il patrocinio di Fondazione Marisa Bellisario, scritto da Mariangela Barbanente con la collaborazione di Consuelo Lollobrigida e diretto dalla stessa Mariangela Barbanente e Francesco Masi.La storia dell’arte e della letteratura, il cinema e la televisione, hanno riprodotto nel tempo, implicitamente o esplicitamente, modelli e rappresentazioni della violenza perpetrata sul corpo delle donne con una tale disinvoltura da “normalizzare” e rendere irriconoscibili questi atti di violenza.