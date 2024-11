Notizie.com - Se il notaio non versa le imposte: tutte le conseguenze per le parti

Occorre fare attenzione quando si stipula un atto dal, perché se non paga l’imposta dovuta lecontraenti restano responsabili.Si tratta di una norma già contenuta nelle leggi vigenti e che i giudici hanno applicato, come previsto dal legislatore. In caso di atto redatto davanti a une per il quale è richiesto ilmento di un’imposta, non basta consegnare le somme dovute alstesso. Se questi è inadempiente, ne rispondono lecontraenti.Se ilnonleleper le– Notizie.comÈ quella che nel linguaggio giuridico si chiama responsabilità solidale o in solido e prevede che due o più soggetti siano obbligati alla stessa prestazione. Ad esempio, quando più debitori sono tutti obbligati all’adempimento di un debito, a prescindere dalla rizione tra loro.