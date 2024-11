Secoloditalia.it - Roscioli – Roma

Via dei Giubbonari, 21/22 – 00186Telefono: 06/6875287Sito Internet: www.salumeria.comTipologia: gastronomia con cucinaPrezzi: antipasti 15/55€, primi 15/20€, secondi 16/36€, dolci 10/11€Chiusura: maiOFFERTAQuest’insegna situata a pochi passi da Campo de’ Fiori non ha certo bisogno di presentazioni, né per i turisti né per i locals, avendo guadagnato una reputazione eccezionale tra gli appassionati gourmet (ma non solo). Conosciuta innanzitutto per il suo ottimo pane, la famigliaha saputo creare un piccolo impero che comprende anche questa gastronomia-enoteca con cucina, dove le specialità provenienti da più parti del mondo si possono sia acquistare che gustare in loco, nella parte del ristorante che propone un menù prevalentemente tradizionale. Per la prova di quest’anno abbiamo aperto le danze con due antipasti, il saporito maritozzo ripieno di ricotta di bufala e alici del Cantabrico con pepe di Sichuan, servito su una salsa al sapore di panzanella, un abbinamento azzeccato ed esplosivo; unico neo è stata la leggera secchezza del lievitato, che, se fosse stato più soffice, avrebbe centrato maggiormente il punto.