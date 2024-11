Quotidiano.net - Primi missili Usa sulla Russia. Putin agita lo spettro nucleare: "Potremmo usare l’atomica"

Leggi su Quotidiano.net

di Roberto Brunelli ROMAa stelle e strisce, nel giorno mille della guerra in Ucraina. Sei per l’esattezza: obiettivo una struttura militare vicino alla città di Karachev, nella regione di Bryansk, a circa 130 chilometri dal confine ucraino. Le forze di Kiev non si sono fatte pregare, insomma: a neanche quarant’otto ore dal via libera dato da Joe Biden all’utilizzo deia lungo raggio Atacms, l’emittente Rbc Ucraina riferisce che sarebbe stato "un successo" l’attacco con i mezzi balistici. Attacco confermato a stretto giro dal Ministero della Difesa russo: "Alle 3.25 il nemico ha colpito un sito nella regione di Bryansk con seibalistici. Secondo informazioni verificate, si tratta degli Atacms di fabbricazione americana". Stando a quanto afferma Mosca, cinque dei sei vettori sarebbero stati abbattuti dalla contraerea, i rottami di uno deicolpiti avrebbero colpito l’installazione militare scatenando un incendio.