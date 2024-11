Gaeta.it - Omicidio a Verbicaro: trovato morto meccanico 74enne, indagini in corso

Un tragico evento ha colpito la comunità di, comune situato sulle colline del Tirreno cosentino. Oggi, un uomo di 74 anni, Ugo Lofrano, è statosenza vita nella sua officina. Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per far luce sulle circostanze di questo inquietante avvenimento.il ritrovamento del corpoIl corpo di Ugo Lofrano è stato rinvenuto all'interno della sua officina, un luogo dove ha lavorato e creato la sua storia professionale per molti anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente, il che rende il caso particolarmente grave. Visualizzare una scena del crimine come questa suscita dolore e sgomento non solo nei familiari e negli amici dell'uomo, ma anche in tutta la comunità locale.