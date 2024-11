Dailymilan.it - Milan, Matteo Gabbia in campo? Con lui Paulo Fonseca non perde (quasi) mai. Le statistiche

Leggi su Dailymilan.it

è un pilastro per ile con luiva sempre sul sicuro: ecco lein questo periodo di sosta ha lavorato parecchio per tornare così a disposizione diin occasione della prossima sfida contro la Juventus che si disputerà sabato 23 novembre alle ore 18 a San Siro. Nella giornata di oggi 20 novembre 2024 la squadra si allenerà come di consueto aello.Il giocatore si unirà ai compagni dopo un mese e si valuterà se potrà essere inper la partita contro la Juventus. Il numero 46 è il miglior difensore della rosa e dunque potrebbe fare la vera differenza nel match contro la Vecchia Signora.inper-Juventus: perlui è una sicurezza View this post on InstagramA post shared by(@19)in? Con luinon) mai.