L’intelligenza artificiale del Politecnico di Milano guida una Maserati MC20 a 285 km h

È da record l’ultima impresa del team di AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous), composto da una squadra di giovani ricercatrici e ricercatori deldi: farre unaCoupé all’AI-driver, raggiungendo la velocità record di 285 km/h. Tutto si è svolto durante una sessione di test effettuata nel tardo pomeriggio del 7 novembre scorso in condizioni di fitta nebbia, sulla pista dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano. Questa velocità rappresenta l’attuale record mondiale di velocità per un’auto di serie interamenteta da un AI-driver e senza supervisore umano a bordo.“L’obiettivo dei test ad alta velocità”, spiega in una nota ufficiale il responsabile scientifico del progetto e Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria deldi, Sergio Matteo Savaresi “è testare in situazioni estreme il comportamento del robo-driver, già sviluppato e studiato a velocità da Codice della Strada durante la 1000 Miglia 2023 e 2024.