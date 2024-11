Quotidiano.net - Il paradosso del terziario: la produttività aumenta, ma i salari sprofondano

Roma, 20 novembre 2024 – E’ netto il divario tra l’aumento dellanelnell’ultimo decennio e il crollo del potere d’acquisto dei lavoratori del settore. Unche la dice lunga su come le imprese redistribuiscano o, meglio, non redistribuiscano il maggiore valore creato dai dipendenti. La fotografia è scattata dalla ricerca della Uiltucs, la Uil del, sue contrattazione, nata da un’articolata rielaborazione e analisi di dati Istat e Eurostat. I numeri Ireali nelsono crollati, con un drastico -8% in 10 anni che, nel commercio, diventa un inquietante -15%. Ladel lavoro però viaggia in controtendenza, con un +16,3%. Ricchezza non redistribuita Ad emergere dalla ricerca sono le dinamicheali e la contrattazione collettiva in Italia negli ultimi 10 anni, messe a confronto con quelle di altri 8 Paesi dell’Unione Europea, in cui la contrattazione copre una larga maggioranza della forza lavoro.