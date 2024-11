Anteprima24.it - Il Comune abbatte la tassa rifiuti: in bolletta un risparmio dal 7 al 18 per cento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi abbassa notevolmente il costo della Tari neldi Avellino. Grazie al passaggio di gestione del servizioalla società “Grande Srl”, utenze domestiche e commerciali beneficeranno di uno sgravio che va dal 7 al 18 perin meno sulle bollette del 2024, rispetto al 2023.Avellino è prima in Campania per i risparmi conseguiti e figura così tra le uniche 20 città d’Italia in cui si registra un’inversione di tendenza rispetto ai costi. Dalle tabelle allegate alla delibera sul Pef e sulle Tariffe Tari per l’anno 2024, approvata dalla giunta Nargi, si desumono numeri inequivocabili.Tradotto in cifre, ilsarà in media del 7 perper le famiglie, mentre per le imprese – in un frangente particolarmente delicato dal punto di vista economico – sarà ancora più consistente.