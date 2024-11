Germania-Canada oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

A che ora e come seguire, match valevole per i quarti di finale dellaa Malaga. Senza la presenza di Zverev, sfida complicata per la squadra tedesca, che farà affidamento su Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier e Yannick Hanfmann per il singolare, mentre in doppio potrà contare su Krawietz e Puetz che hanno trionfato alle ATP Finals.senza Auger-Aliassime, ma con un ritrovato Denis Shapovalov che ha appena vinto il titolo nel 250 di Belgrado pochi giorni fa e un giovane Gabriel Diallo in grande crescita e reduce dall’ingresso in top-10..PROGRAMMA E COPERTURA TVTABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTOscenderanno in campo(mercoledì 20 novembre). Si gioca a partire dalle ore 12.00 sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, che sarà il teatro dei due tradizionali incontri di singolare più (eventualmente) del doppio decisivo.