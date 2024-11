Lanazione.it - Becattini: "Come lotta il mio Terranuova"

Per due volte in svantaggio, ilTraiana è riuscito domenica scorsa nell’impresa di riagguantare l’Orvietana portando a casa un 2-2 di tutto rispetto. Un buon segnale di ripartenza dopo la debacle di Seravezza. "Venivamo da una settimana difficilissima - ha spiegato l’allenatore Marco(nella foto) - con una sconfitta dalle proporzioni enormi. E andare subito sotto all’inizio del primo tempo è stata dura, infatti abbia portato avanti una gara sporca, disordinata ed eravamo molto sfilacciati. Poi abbiamo avuto la bravura e la fortuna di rimanere in partita e nel secondo tempo i ragazzi sono stati forti: hanno sfiorato in più di un’occasione il 2-1, il gol alla fine lo abbiamo subito noi, ma nonostante questo siamo stati capace di raggiungere il 2-2 e al 90’ il rischio era anche quello di vincerla.