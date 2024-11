Lanazione.it - Baita di Babbo Natale, a Pontedera una casa tra renne, orsi polari e giocattoli

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 20 novembre 2024 – Igloo, pinguini,ridanciane. E poi gli elfi, la fantastica fabbrica dei, l’ufficio postale per spedire le letterine dei desideri: ha preso il via al’edizione 2024 delladi, quello con la barba vera che con un’occhiata riconosce i bambini buoni da quelli birbanti. Nelle prossime settimane, mentre i genitori si dedicheranno agli acquisti nelle vie diilluminate dagli addobbi natalizi, i bambini, magari accompagnati dai nonni, potranno trascorrere interi pomeriggi nel regno dei ghiacci: per loro ci sono giochi e laboratori e sono già più di cento le prenotazioni arrivate da tutta Italia per il pacchetto “pernottamento, cena cone ingresso nella”. Ladiè patrocinata dal Comune dicon la Fondazione per la cultura di