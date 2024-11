Ilrestodelcarlino.it - United Riccione, ancora un addio. Rescinde il bomber Ortolini

Il mercato delloè una macchina sempre in movimento. I biancazzurri hanno appena conquistato la loro seconda vittoria in campionato e ieri è arrivato il terzonel giro di una decina di giorni. Raffaelenon è più un giocatore dello. A quattro mesi dal suo arrivo nella Perla Verde, l’attaccante ha rescisso il contratto che lo avrebbe legato al club del presidente Cassese fino al termine della stagione. L’avventura di, per buona parte di questa stagione anche capitano dei biancazzurri, alsi chiude, così, con 10 presenze in campionato e nessun gol realizzato (1 presenza anche in Coppa Italia e in quel caso due reti realizzate). Unche, comunque, era decisamente nell’aria considerando che nelle ultime due partitenon era nemmeno finito nella lista dei convocati di mister Beoni.