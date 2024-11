Ilgiorno.it - Tragedia in stazione. Treni in tilt

, ieri pomeriggio, attorno alle 16, sul secondo binario dellaferroviaria di Codogno: una donna di 51 anni è stata travolta ed uccisa da un treno in corsa. Il convoglio Intercity era diretto da Milano verso Piacenza e il macchinista, dopo l’impatto, è riuscito a fermare la sua corsa proprio all’interno dello scalo codognese. Anche un treno merci si è bloccato subito dopo sul primo binario. Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del comando di Lodi oltre ai carabinieri e alla Polfer di Lodi, competente sulla tratta della linea ferroviaria. Sembra che si sia trattato di un gesto volontario da parte della donna. Sulla massicciata è stato notato il telefonino della vittima. La circolazione deiè andata subito in: la linea a Milano Piacenza è stata sostanzialmente bloccata.