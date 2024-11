Sabaudia, auto in fiamme nella notte

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 –in: alle 3,20 circa dellapassata, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, in forza al Distaccamento di Terracina, è intervenuto nel Comune diper un incendio. Sul posto, via dei Macchiaroli, erano presenti dueavvolte dalle. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento volte a limitare la propagazione delle.Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, a è stato effettuato un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte.