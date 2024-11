Ilgiorno.it - Risse e pestaggi in centro. Scintille tra bande di giovani. Intensificati ancora i controlli

VIGEVANO (Pavia) È un problema sempre più pressante quello della sicurezza in città. A dimostrarlo i due episodi avvenuti nel fine settimana, il più grave domenica sera nella centralissima via Dante, a pochi passi da piazza Ducale, dove si è registrata una vera e propria rissa, probabilmente tra gruppi rivali, nel corso della quale sono rimasti feriti due ragazzi di 19 e 16 anni, che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale in codice giallo dalle ambulanze della Croce rossa e della Croce azzurra. Segno che è stata più di una semplice scazzottata e che le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Sulle ragioni dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano. Solo poche ore prima, nella primissima serata di sabato, c’era stato un altroo non lontano, nella zona di via Valle San Martino.