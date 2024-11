Lanazione.it - Prato, in Lazzerini si parla di Francia e Pasolini

, 19 novembre 2024 - Per "Un autunno da sfogliare", un giovedì ricco di iniziative alla Biblioteca. Il 21 novembre alle 17 nella Sala conferenze si terrà il secondo incontro di "Vive la France", tre appuntamenti con docenti di lingua e letteratura francese, in collaborazione con l’associazione culturale Fil rouge di, pensati per promuovere la lingua, la letteratura e la cultura francese. Un modo per rendere accessibile anche al grande pubblico opere più o meno celebri della grande tradizione d’Oltralpe e d’Oltremare; un’occasione per suscitare curiosità e offrire momenti ricreativi e formativi con un approccio divulgativo. In questo secondo incontro Alice Toccafondi condurrà il pubblico attraverso "La febbre del detective e l'Enquêteur Amateur. La nascita del romanzo poliziesco nelladell’«età dell’inchiesta»".