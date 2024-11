Gaeta.it - Nuova comunicazione per open day dell’istituto comprensivo alessandro volta di latina

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Istitutodisi prepara ad accogliere le famiglie per un nuovo ciclo scolastico mediante un innovativo approccio comunicativo. La campagna per gliDay, pensata in uno stile grafico di tipo fumetto, evidenzia in modo visivo l’impegno della scuola nell’attualizzazione delle sue proposte educative. L’iniziativa offre un’opportunità alle famiglie di prendere parte a visite guidate nei giorni prestabiliti, con l’obiettivo di scoprire le diverse opportunità formative offerte dall’istituto.Dettagli degliday e delle dateL’istituto ha programmato tre incontri, tutti fissati di sabato, per accogliere i potenziali nuovi studenti e le loro famiglie. Le date stabilite sono: 14 dicembre 2024, 18 gennaio 2025 e 1° febbraio 2025.