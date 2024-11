Liberoquotidiano.it - "Ne sono uscito rifiutando i farmaci": Gigi Buffon, il periodo più buio e la scelta radicale

La depressione, una brutta bestia. Ne hanno sofferto diversi calciatori: Alvaro Morata, Adriano, ma anche, che ha ricordato la patologia nella lunga intervista al Corriere della Sera condotta da Aldo Cazzullo. Tutto iniziò dopo la finale di Champions a Manchester, nel 2003, persa ai rigori contro il Milan. “Era la fine del 2003, il campionato era cominciato bene, poi cominciammo a perdere colpi e stimoli — il racconto dell'ex portiere di Juve e Psg — Eravamo reduci da due scudetti di fila: dopo l'up, il down. Mi si spalancò davanti il vuoto. Cominciai a dormire male. Mi coricavo e mi prendeva l'ansia, pensando che non avrei chiuso occhio”. Depressione che poi si manifestò anche in campo, durante un Juve-Reggina di campionato: “Ebbi un attacco di panico — ha raccontato ancora— Sentivo una pressione al petto, non riuscivo a respirare, pensai che non avrei mai voluto essere lì e non avrei mai potuto giocare la partita”.