L’irresistibile kitsch di André Rieu | Vi farò ballare con i miei valzer

Voulez vous danser? L’esaurito incassato in prevendita ben otto mesi fa (nonostante primi posti da 207 euro), la dice lunga sull’attesa che circonda il debutto milanese di, in concerto domani al Forum coi suoi, la sua Johann Strauß Orchestra e quell’allure un po’che ne fa da decenni il primatista per eccellenza della musica da ballo europea. Sì, debutto in concerto davanti al pubblico di casa nostra alla bella età di 75 anni nonostante “Live in Tuscany” l’abbia registrato nel 2003 in occasione di uno speciale della rete televisiva americana Pbs in piazza della Repubblica a Cortona. Sulla scena dal ’78, da quando, divenuto secondo violino dell’Orchestra Sinfonica del Limburgo assunse pure la direzione artistica dell’orchestra da salone “I Glissandi”, poi conosciuta come Maastricht Salon Orchestra e, successivamente, appunto, come Johann Strauß Orchestra, il violinista-compositore olandese ha afferrato la sua grande occasione nel ’94, grazie a una personale versione del Secondodalla “Suite per orchestra di varietà“ di Dmitri Shostakovich si rivelò un successo travolgente, mantenendolo per 30 settimane nella Mega Top 50, l’hit-parade dei Paesi Bassi.