ItalDavis a caccia del bis, Volandri “Pronti e concentrati”

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Siamosull’obiettivo”. Capitan Filippoe i suoi ragazzi sono già sul pezzo: a un anno dall’impresa in Coppa Davis, l’Italia si ritrova a Malaga per difendere il titolo. Primo passo giovedì, al Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpena, contro l’Argentina nei quarti di finale. “Le condizioni sono diverse ma in Italia abbiamo giocatori che si abituano velocemente. Siamo felici di essere qui, e. Anche Jannik, a giudicare dall’ultima settimana, lo è”, aggiunge, in attesa che pure Sinner si unisca al gruppo dopo qualche giorno di riposo post-Atp Finals. Il capitano azzurro non dimentica però anche chi è rimasto a casa, da Cobolli ad Arnaldi, passando per Sonego. “Siamo nel mezzo di un percorso iniziato quattro anni fa. Ho sempre chiesto ai ragazzi disponibilità.