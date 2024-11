Panorama.it - Gran parte delle armi sequestrate da Hezbollah sono di fabbricazione russa

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (Wsj), durante le operazioni nel sud del Libano le Forze di difesa israeliane (Idf) «stanno trovando ‘di tesori’ dirusse nel Libano meridionale, confermando i sospetti secondo cui la capacità di combattimento disarebbe notevolmente supportata dallerusse». Ad esempio, alcune, tra cui i missili anticarro Kornet,state fornite dalla Russia alla Siria e da lì hanno agevolmente raggiunto il Libano, hanno detto al Wsj un funzionario arabo e funzionari della sicurezza siriana. La Russia ha i suoi magazzini in Siria e fornisce ancheall'Esercito siriano. Israele è ben consapevole da anni che il gruppo terroristicodispone didi, ma finora non è stato in grado di dimostrarlo pienamente a causa della collocazione strategica del gruppo nel Libano meridionale.