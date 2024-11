Gaeta.it - Giovani ambasciatori in Parlamento: il futuro dell’intelligenza artificiale e del cyberbullismo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oltre 250 studenti provenienti da diverse regioni italiane hanno partecipato all’evento “in“, tenutosi nella sala dei Gruppi della Camera dei Deputati. Questi, insieme ai loro genitori e docenti, hanno avuto l’opportunità di affrontare temi cruciali riguardanti l’intelligenza, ile le sfide legate alla sostenibilità sociale della tecnologia. La manifestazione ha avuto come obiettivo quello di stimolare un dialogo costruttivo con le istituzioni politiche ed educative.Un incontro per discutere di intelligenzaDurante l’incontro, l’attenzione si è concentrata sui rischi e sulle opportunità offerti dall’intelligenza. La questione della sostenibilità sociale di questa tecnologia è stata definita come una sfida significativa per la società contemporanea.