Ilfattoquotidiano.it - Fedez presidente di una squadra di calcio con Luciano Moggi: parteciperanno alla Kings League. “E faremo anche una canzone trap”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

suo vice. Boomers, questo è il nome scelto per loroche parteciperà, la lega fondata dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué: un sedicente torneo dia 7 in cui ilvero non c’entra nulla, ma tutto gira intorno a pagliacciate e clic portati dai vari YouTuber e influencer coinvolti. Il format nel 2025 sbarca in Italia: all’Allianz Stadium di Torino si terrà la competizione fra dodici squadre, compresa appunto quella del duodellaItalia è Zlatan Ibrahimovic, mentre a capo del torneo c’è l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio.Il tutto è stato annunciato lunedì nella serata-show andata in scena nei pressi della Continassa, quartier generale dei bianconeri.tenta di tornareribalta e per farlo sceglie l’ex dirigente 87enne, ancora attivo nel mondo delnonostante sia stato radiato dopo le note vicende dipoli.