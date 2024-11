Justcalcio.com - CM.com – Sampdoria, tra Cerri e Gytkjaer spunta Brunori: i nomi per l’attacco|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-19 16:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:, tra: iperCalciomercato.com Home, tra: iper l’attacco Getty Images Laè già al lavoro per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni di promozione in Serie A. La stagione finora è stata altalenante e la dirigenza sta valutando i correttivi necessari per dare nuovo slancio alla squadra, con un occhio particolare al reparto offensivo.